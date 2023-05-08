مجموعة وزارية عربية تتابع تسوية أزمة السودان

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وأكد المجلس في قرار أصدره بعنوان «تطورات الوضع في جمهورية السودان» في ختام دورته غير العادية التي عقدت برئاسة مصر، أن مجموعة الاتصال العربية الوزارية ستتولى التنسيق مع الأمانة العامة للجامعة والمنظمات والهيئات الإغاثية الدولية والأممية، لتوفير الدعم الإنساني والطبي العاجل للمواطنين والنازحين داخل السودان عبر السلطات المعنية، وكذلك للباحثين عن ملاذ آمن بدول الجوار التي تستقبل لاجئين لمساعدتها على تحمل الأعباء المتزايدة، فضلا عن حث الدول المانحة عربيا ودوليا على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.
ودعا المجلس إلى ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والتعامل مع الأزمة الحالية باعتبارها شأنا داخليا سودانيا، والحفاظ على مؤسسات الدولة ومنع انهيارها، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني، تجنبا لتأجيج الصراع وتهديد السلم والأمن الإقليميين، كما طلب من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ ما ورد في هذا القرار، وإحاطة المجلس بالتطورات.
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