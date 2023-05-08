التحقيق مع ابنة الغنوشي في قضايا إرهاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نقلت النيابة العامة التونسية التحقيق مع تسنيم، ابنة زعيم إخوان تونس، راشد الغنوشي، إلى القطب القضائي الخاص بمكافحة الإرهاب، في أعقاب العثور على ملفات ووثائق تمس الأمن القومي في شقة مملوكة لها.

وأعلنت فاطمة بوقطاية المتحدثة باسم المحكمة الابتدائية بأريانة، أن النيابة العامة بالمحكمة، تخلت لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن أبحاث تقرر فتحها ضد تسنيم الغنوشي.

وأكدت أن أطوار القضية انطلقت إثر ورود معلومات مفادها وجود منزل تابع لتسنيم الغنوشي يقع برياض الأندلس ضواحي العاصمة التونسية، لا تقيم به عادة وأنه صدر إذن لفائدة الشرطة العدلية بتفتيش المنزل بمعية الشرطة الفنية.

وتابعت أنه تم توثيق عملية التفتيش صوتا وصورة بتعليمات من النيابة العامة والعثور على مسائل تمس بالأمن القومي بصفة مباشرة، وذكرت أن تسنيم الغنوشي محلّ بحث بموجب طلب من الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسّة بسلامة التراب الوطني.

وألقى القبض قبل أيام على منصف العمدوني الذي كان يعمل منذ مدة في منزل راشد الغنوشي، كما تم توقيف السائق الخاص لتسنيم الغنوشي.

وذكرت مصادر مطلعة أنه تم العثور في منزل ابنة الغنوشي على مبالغ مالية من العملة التونسية تبلغ أكثر من 400 ألف دينار وآلاف الدولارات، وأوضحت أنه تم حجز وثائق في غاية الخطورة وتمس بالأمن القومي وتتعلق بقضية التآمر على أمن الدولة التي تم فتحها في منتصف شهر فبراير الماضي. وأشار المصدر إلى أنه «بتفتيش منزل ابنة الغنوشي، تم العثور على مبالغ مالية بالعملة التونسية والأجنبية وأربعة حواسيب سلمت للشرطة الفنية لتحليلها إضافة لمخططات حول سياسة قطع المواد الغذائية وقائمة بباعة الجملة»، كما تم العثور في الشقة، على قائمة بمن سيجري محاكمتهم بعد تنفيذ انقلاب على قيس سعيد، وعلى رأسهم وزيرة العدل ليلى جفال.

التحقيق مع عائلة الغنوشي.. لماذا؟

