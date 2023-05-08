شكرا لقرائتكم خبر أشتية يدعو لتحرك دولي لوقف إبادة الفلسطينيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أمس إلى تحرك دولي واسع وفعال ضد «حرب الإبادة والتطهير العرقي»، التي قال إن إسرائيل تمارسها في الأراضي الفلسطينية.

وأكد في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، أهمية إحياء الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذكرى الخامسة والسبعين ليوم «النكبة» الفلسطينية، الاثنين المقبل.

وقال: «نأمل أن يشكل ذلك بداية واعدة لتحرك دولي واسع وفعال ضد حرب الإبادة والتطهير العرقي، التي يمارسها نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا، وما نشهده من تصعيد».

وحث أشتية الفلسطينيين على الخروج في ذكرى النكبة إلى الميادين، للمطالبة برفع الظلم عن الشعب الفلسطيني.