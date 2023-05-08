شكرا لقرائتكم خبر مهاتير محمد: الصين تصنع السلام للعالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس الوزراء الماليزي الأسبق، مهاتير محمد، في مقابلة مع صحيفة جلوبال تايمز الصينية أمس الاثنين «إن الصين أصبحت صانعة للسلام في العالم، وهو ما لا تريده الولايات المتحدة».

وأكد أن الصين تقوم بدور جديد غير عادي، إذ تحاول حل المشاكل بين أوكرانيا وروسيا عبر حثهما على تحقيق السلام وتسوية خلافاتهما.

وأشار إلى أن الصين نجحت بشكل جيد للغاية كصانع للسلام، لافتا إلى وساطتها الناجحة بين السعودية وإيران، وأنه يجب أن تستمر في ذلك، وسيتم الاعتراف بالصين حينئذ كدولة تريد تحقيق السلام في العالم، وتعزز التجارة والازدهار المشترك.

وقال «إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يريدان أن تقوم الصين بهذا الدور.