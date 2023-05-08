اتهام الخمور يشعل انتخابات تركيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتصاعد التوتر في تركيا التي لا يفصلها عن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سوى أسبوع واحد، حيث وجه الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان انتقادات إلى منافسه الرئيس، بينما أبلغت المعارضة عن تعرض حملتها الانتخابية للاعتداء.

وخلال كلمته أمام أكبر حشد لحملته قبل الانتخابات المقررة في 14 مايو، وصف إردوغان زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو بأنه «مخمور»، وقال مخاطبا مئات الآلاف من أنصاره في إسطنبول، إن كليتشدار أوغلو يمكنه أن يشرب بقدر ما يريد، وأن الشعب لن يتخلى عن البلاد لـ «مدمن خمر»، كما اتهم الرئيس التركي مرة أخرى منافسه بالعمل مع «إرهابيين». وقدر إردوغان عدد المشاركين في تجمعه الانتخابي في إسطنبول بنحو 1.7 مليون شخص، كما ظهر كليتشدار أوغلو في حدث كبير أمام العديد من المؤيدين في إسطنبول قبل يومين ولم يصدر تقدير رسمي عن عدد المشاركين فيه.

إلقاء الحجارة

وأصيب عدة أشخاص بجروح بعد إلقاء حجارة خلال ظهور سياسي تركي معارض في شرق البلاد، وذلك قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد. وقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيس أمس الأول «إن مجموعة من الأشخاص رشقوه بالحجارة بعد الظهر بينما كان يلقي خطابا من سطح حافلة خاصة بحملته الانتخابية». وأصيب تسعة أشخاص على الأقل في الحشد، حسبما قال إمام أوغلو في مقطع فيديو نشر على تويتر. ونشر حزب الشعب الجمهوري صورا لأشخاص مصابين بجروح في الرأس. واتهم إمام أوغلو قوات الأمن بالامتناع عمدا عن اتخاذ أي إجراء، واصفا الحادث بأنه استفزاز، وأكد أن الحادث لا علاقة له بسكان أرضروم، في إشارة إلى المدينة التي وقع فيها الهجوم. وكتب وزير الداخلية سليمان صويلو في أول رد فعل على تويتر «أكرم إمام أوغلو، الذي يصف الناس في أرضروم بالمحرضين، هو نفسه محرض». كان إمام أوغلو لا يزال في طريق عودته إلى إسطنبول في المساء، حيث كان العديد من المؤيدين ينتظرونه هناك.

حكومة المافيا

ويساند إمام أوغلو مساعي كليتشدار أوغلو للرئاسة، ومن المقرر أن يصبح نائبا للرئيس، حال خروج مرشح المعارضة منتصرا في الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل. وندد كليتشدار أوغلو بالهجوم على تويتر، ودعا أنصاره إلى التزام الهدوء، واتهم الحكومة بالعمل مع المافيا ومسلحين قائلا «هدفهم ترويع الناس وإبقاؤهم بعيدا عن الانتخابات». وبالنسبة لانتخابات مايو الجاري، تحالفت أحزاب المعارضة في تكتل من ستة أحزاب بقيادة المرشح المشترك كمال كليتشدار أوغلو، الذي تقول استطلاعات الرأي «إنه يتقدم بفارق ضئيل». وتشير استطلاعات الرأي التي نشرتها الصحف التركية إلى هزيمة محتملة لإردوغان في الانتخابات على المستوى الوطني للمرة الأولى منذ عقدين.

انطلاق الانتخابات

وانطلقت الانتخابات رسميا في تركيا، حيث أدلى قرابة مليون ونصف من الناخبين الأتراك المقيمين في الخارج بأصواتهم في الانتخابات العامة والرئاسية، ويستمر التصويت في البعثات الدبلوماسية التركية في الخارج حتى غدا الأربعاء، بينما يستمر في المعابر الحدودية والمطارات.

وتشهد تركيا في الأسبوع الجاري انتخابات برلمانية ورئاسية يتنافس فيها الرئيس رجب طيب إردوغان عن تحالف الجمهور وكمال كليتشدار أوغلو عن تحالف الشعب الذي يمثل ما يعرف بالطاولة السداسية المعارضة، إضافة إلى رئيس حزب البلد محرم إنجه ومرشح تحالف الأجداد سنان أوغان.

أرقام في الانتخابات:

