وزيرة باكستانية: حل المشاكل يبدأ بمعاقبة خان

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ونقلت وكالة أنباء أسوشيتدبرس الباكستانية عنها قولها «إن البلاد بحاجة إلى الغذاء والتشغيل والأعمال التجارية، وليس الاحتيال والأذى والفوضى والإلهاء الذي يروج له عمران»، بحسب وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.
وحملت الوزيرة عمران خان مسؤولية المواقف المتطرفة في البلاد، والتي بسببها قتل الناس على أيدي الجماهير الغاضبة، وذكرت أنه كان يمارس سياسات قذرة بشأن الهند وكشمير ويستخدم الدين لدوافعه الخفية.
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