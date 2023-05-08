المخلفات الفضائية.. تقرير يكشف عن "خريطة مرعبة"

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير، اليوم الاثنين، أنه بالكاد يمكن تصديق وجود هذا الكم الهائل من النفايات التي خلفها الإنسان في مدار الأرض.

أما الأمر الأصعب على الفهم والتصديق هو أن هذه النفايات باتت قنابل موقوتة في السماء، مع تراكمها بشكل كبير في مدار منخفض حول الأرض في أقل من 75 عاما.



ومع إطلاق قمر اصطناعي أو أكثر يوميا، بما في ذلك الآلاف من الأقمار التي يطلق بعضها المليارديرات أمثال إيلون ماسك وجيف بيزوس، يبدو أن الحكومات والوكالات المعنية ستكون مذعورة أكثر من ذي قبل.

وتظهر خريطة تفاعلية حجم المشكلة الضخمة التي تواجه الكرة الأرضية.

وتقول الصحيفة إن الأمور سائرة في طريق باتجاه واحد فقط.

وتحسبا من تردي الأوضاع أكثر، تسعى الدول التي تعمل في الفضاء على صياغة اتفاقيات بهذا الشأن على عجل، بينما تسعى الشركات الناشئة إلى ابتكار حلول ذكية لإزالة كل الحطام في الفضاء، بما يشمل الأقمار الاصطناعية والمسابير التي بدأ البشر في إطلاقها منذ الخمسينيات.

وصممت الخريطة شركة "LeoLabs" المتخصصة في مراقبة الاقمار الاصطناعية وكشف الاصطدامات فيما بينها، وتظهر القمامة الفضائية التي تدور فوق رؤوسنا.

وتوفر الخريطة تفاصيل عديدة منها: اسم الصاروخ، وحمولته وحجم الحطام، نقطتا الحضيض والأوج (أقرب نقطة إلى الأرض وأبعد نقطة عنها).