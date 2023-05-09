شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: تقدمنا بمقترحات لدعم مسيرة إصلاح الحياة الحزبية بالحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن العمل الحزبي في مصر يعاني من قصور وتقدم الحزب بمقترحات للحوار الوطني، من شأنها أن تؤدي الى إصلاح الحياة الحزبية وأهمها ضرورة التقدم بمشروع قانون جديد للأحزاب بدلا من القانون الحالي 40 لسنة 1977 بحيث يتماشى مع متطلبات الوقت الحالي وطموحات الجمهورية الجديدة، والعمل على تقليل عدد الأحزاب البالغ حاليا 106 أحزاب، سواء بإتاحة الدمج أو وضع قواعد جديدة للحد من هذا العدد، لافتا إلي أن الاعتماد على الكيف وليس الكم سيكون أفضل لإثراء الحياة السياسية، بجانب أنه يجب أن يكون للحزب قواعد في الشارع المصري وأن يكون له تمثيل نيابي مناسب.

وتابع فرحات قائلا: من بين المقترحات الخاصة بالمحور السياسي الخاص بالأحزاب النظر في دعم وتمويل الأحزاب ماديا من جانب الدولة لفترة انتقالية نقترح أن تكون خمس سنوات وأن يتم دعوة كافة الأحزاب غير الممثلة في مجلسي النواب ومجلس الشيوخ إلى جلسات الاستماع المجلسين للاستماع إلى الرؤى الحزبية في الموضوعات ومشروعات القوانين خاصة ما تمس المواطن وأخيرا ضرورة الحد من تدخل المال السياسي في النظام الانتخابي ووضع قواعد وقيود وسقف للإنفاق المالي".

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن النظم الانتخابية تختلف حسب طبيعة كل بلد و النظام المطبق حاليا في مصر هو القائمة المطلقة المغلقة و يتم تطبيقه تماشيا مع الوضع الذي وضع عليه دستور 2014، وهناك اقتراحات تقدمنا بها، وهي أن يتم تطبيق نظام القائمة النسبية، موضحا أن الإشكالية ليست في النظام المطبق ولكن في كيفية تطبيقه وكيفية الاختيار في القوائم وعلينا ضرورة البحث عن الية لاختيار الشخصيات التي لها خبرة وكفاءة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي لتكون ضمن مكونات القوائم لكي يأتي وينتج عن ذلك برلمان قوي فاعل يسهم في النهوض بمصر ويتوافق مع بداية انطلاق الجمهورية الجديدة.