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بقوة 4 درجات.. هزة أرضية جديدة تضرب سوريا

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بغداد - ياسين صفوان - يأتي ذلك، غداة تسجيل المركز الوطني للزلازل أمس الاثنين، هزة أرضية قوتها 4.1 درجات على مقياس ريختر، ضربت شمال غربي مدينة تدمر بـ 80 كم، شرق مدينة حماة بـ 75 كم عند الساعة 12.25.

وتتكرر الهزات الارتدادية في المنطقة عقب زلزالين مدمرين، فاقا بقوتهما 7 درجات على مقياس ريختر ضربا في السادس من فبراير الماضي جنوب تركيا، وطالت آثارهما بشكل مباشر الشمال السوري، حيث أسفرا عن آلاف الضحايا ودمار هائل بالمباني والبنى التحتية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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