شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ممثلة الصحة العالمية بمصر تشيد بجهود القاهرة فى دعم العائدين من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى مصطفى سعد مراسل قناة dmc من معبر قسطل البرى، بالدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، والتى قالت: قمنا بعدة زيارات مع وزير الصحة والسكان، للوقوف على الخدمات المقدمة من جميع الجهات بالمعبر للعائدين من السودان من غذاء وغيره، كما قمنا بتقييم لعدة مستشفيات تستقبل حالات.

وأكدت نعيمة القصير أن تعاون وزارة الصحة رسيخ لتدريب أخصائيين للدعم النفسى للعائدين الذين تعرضوا للعنف وتركوا كل شىء ورائهم، ونذكر وزارة الصحة بإتاحتها فتح التدريب من المعبر للإحالة حتى المستشفيات، لافتة إلى أن موقف كركر به تقديم كل الدعم والخدمات والعلاج.

وثمنت ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر فتح المجال بأن يكون هناك تشاركية بين الأمم المتحدة للمحافظة على صحة العائدون من السودان، ولها دور كبير فى الرصد والترصد للصحة ومقاومة الأمراض، وندعو الأسر السودانية لتطعيم أطفالهم لحمايتهم وحماية الأسر المصرية.