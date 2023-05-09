كما يشمل الجسر الجوي مساعدات متنوعة ( غذائية وطبية وإيوائية)، وتحمل الطائرة الأولى التي ستنطلق الساعة الواحدة ظهرا لمساعدة أكثر من 300 ألف نازح داخل السودان عددا من الأدوات الطبية والخيم الإوائية.
كانت هذه تفاصيل خبر أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي تنطلق إلى السودان خلال ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.