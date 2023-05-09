شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. أولى لقطات وصول سفينة مصرية إلى ميناء سفاجا تقل مصريين وأجانب من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بثت قناة اكسترا نيوز اللقطات الأولى من وصول سفينة مصرية إلى ميناء سفاجا تقل مصريين وأجانب من ميناء بورتسودان.

وتواصل السلطات المصرية عملية إجلاء العالقين المصريين وآخرين من جنسيات مختلفة من ميناء بورتسودان، حيث بدأت عمليات الإجلاء أمس بواسطة سفينة مصرية، فيما تتواصل عملية إجلاء الرعايا المصريين حتى الوصول بسلام لأرض الوطن.

من جهة أخرى قام وفد أممى يضم ممثلين عدد من المنظمات الدولية بزيارة معبر قسطل على الحدود المصرية السودانية، ضم ممثلين عن 8 منظمات أممية منها اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمى، حيث أطلع الوفد على الخدمات التي تقدمها مصر للعائدين من السودان.