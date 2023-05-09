شكرا لقرائتكم خبر عن حكم قضائى بإسقاط الحضانة عن الأم ونقلها للجدة لأب وليس الجدة لأم.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "جزاءا وفاقا.. إسقاط الحضانة عن الأم"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة الأسرة بإسقاط الحاضنة عن الأم وذلك لعدم تنفيذها لحكم الرؤية لمرتين متتاليتين ونقلها لـلجدة لأب، و"الجدة لأم" تطلب الحضانة طبقًا للترتيب القانوني، والمحكمة ترفض بسبب ثغرة "عدم ارتباطه بالدعوى الأصلية".

ملحوظة:في الدعوى الأساسية طلبت "الجدة لأب" نقل الحضانة لها، لعدم تنفيذ الأم حكم الرؤية مرتين متتاليتين، وبالجلسات تدخلت "الجدة لأم" هجوميا، وطلبت ضم الحضانة لنفسها، لأن الأم تزوجت من أجنبي عن الصغار، وادعت أنها الاولي في الترتيب، إلا أن المحكمة رفضت طلب "الجده لأم"، لأن طلبها غير مرتبط بالدعوى الأصلية، لأن الدعوى الأصلية تتمثل فى طلب نقل الحضانة مؤقتا لـ"الجدة لأب"، لعدم تنفيذ حكم الرؤية وليست نقل حضانة دائمة، فالقاضي اعتبر الطلب للجدة لأم غير مرتبط بالدعوى الأصلية لاختلاف السبب.

وإليكم التفاصيل كاملة:

"جزاءً وفاقًا".. حكم قضائى بإسقاط الحاضنة عن الأم لعدم تنفيذها حكم الرؤية ونقلها لـلجدة لأب.. و"الجدة لأم" تطلب الحضانة طبقًا للترتيب القانونى.. والمحكمة ترفض بسبب ثغرة "عدم ارتباطه بالدعوى الأصلية"



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