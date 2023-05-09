انت الان تتابع خبر خلال أسبوع.. احالة قرابة 160 متهماً الى المحاكم في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية للوكالة وتوابعها من قيادات الشرطة والمديريات الاختصاصية في بغداد والمحافظات للفترة من 2023/5/2 ولغاية 2023/5/8 تمثلت بـ :ـ



1. واجبات مراكز الشرطة 2094

2. القبض على مطلقي العيارات النارية 18

3. إحالة متهمين الى المحاكم 159

4. مقابلات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة للضباط والمراتب والموظفين والمواطنين 28

5. ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 8

6. واجبات مديرية حماية الاسرة والطفل 686

7. إصدار وثائق عدم محكومية داخلية 345

8. مضاهات طبعات الاصابع 40

9. إصدار وثائق عدم محكومية خارجية 289

10. عدد طالبي النجدة 1150

11. فض مشاجرات 828

12. ضبط عجلات مطلوبة 46

13. نقل حالات انسانية 33

14. القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 13

15. القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 101

16. طبع لوحات السيارات 7533

17. اصدار اجازات السوق 7707

18. اصدار سنوية السيارات 13847