انت الان تتابع خبر بمشاركة 8 دول.. انطلاق اعمال مؤتمر بغداد الدولي لمكافحة المخدرات (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتشارك في المؤتمر كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، والجمهورية العربية السورية والجمهورية الايرانية الاسلامية والجمهورية اللبنانية والمملكة الاردنية الهاشمية ودولة الكويت والجمهورية التركية، بالإضافة الى العراق البلد المضيف.فضلا عن مجلس وزراء داخلية العرب والمكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة وجامعة نايف للعلوم الامنية والعسكرية ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وتستمر أعمال وفعاليات المؤتمر الدولي الأولى لمكافحة المخدرات في بغداد ليومي التاسع والعاشر من شهر آيار الحالي.

بدورها، ذكرت وزارة الداخلية، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "فعاليات المؤتمر الدولي الاقليمي لمكافحة المخدرات، والذي تقيمه وزارة الداخلية ستنطلق اليوم برعاية رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني.

وتحول العراق من معبر للمخدرات إلى مستهلك في العقدين الأخيرين، حسب متخصصين، فإن تجارة وتعاطي المخدرات في البلاد وصلت إلى آفاق غير مسبوقة تنهش جسد المجتمع، الأمر الذي دعا البرلمان إلى التحرك للحد من الظاهرة من خلال تشديد العقوبات.

وتنتشر المخدرات وتباع وتوزع في المناطق الفقيرة والمحرومة في بغداد العاصمة والمحافظات الأخرى خاصة الجنوبية منها، ولا توجد إحصائية رسمية منشورة لأعداد المتعاطين للمخدرات في البلاد، ولكن وحسب مسؤولين أمنيين فإنها تنتشر بين فئة الشباب ومن كلا الجنسين.