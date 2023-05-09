انت الان تتابع خبر في عيدهم الثاني.. أحدث ظهور للتوائم التسعة في مالي (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهر فيديو متداول، احتفال الأسرة بعيد ميلاد الأشقاء التسعة، وهم في صحة جيدة، ويرتدون ملابس متشابهة، فيما تم تزيين مكان الاحتفال بصور للتوائم التسعة، وتورتة رسم عليها صورهم.

وأبان الفيديو لقطات من حياة التوائم التسعة " خمس بنات وأربعة أولاد هم: فطومة وخديجة وحواء آدما وأم وباه ومحمد وعمر والحاجي" برفقة والديهم، وهم يلهون وسط المنزل في سعادة.



وأوضحت قناة "يورو نيوز"، أن والدة التوائم التسعة " سيسي " من مدينة مالي، وكانت تتوقع ولادة 7 توائم فقط، وبسبب التعقيدات المرافقة لتطور كل جنين والتي تتطلبها الولادة المبكرة، قرر الاطباء في مالي وبأوامر حكومية إرسال الأم إلى مصحة في مدينة الدار البيضاء في المغرب، حيث أنجبت الأم الشابة التوائم التسعة بدلا من سبعة توائم، في 5 أيار 2021.