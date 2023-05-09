"الجهاد الإسلامي" تعلن مقتل ثلاثة من قادتها بغارات إسرائيلية على قطاع غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت "سرايا القدس" الذراع المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، مقتل ثلاثة من قادتها وزوجاتهم وعدد من أبنائهم في غارات إسرائيلية على غزة.



وقالت "سرايا القدس"، في بيان: "ننعى شهدائنا القادة جهاد شاكر الغنام، أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس، وخليل صلاح البهتيني، عضو المجلس العسكري قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، وطارق محمد عز الدين وأحد قادة العمل العسكري بالضفة الغربية".



وأضافت: "كما ننعى زوجات القادة وعدد من أبناءهم".



من جهتها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، مقتل 12 فلسطينيا وإصابة 20 آخرين في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.



وقالت الوزارة في بيان: "ارتقاء 12 شهيدا وإصابة 20 مواطنا بجراح مختلفة خلال العدوان الإسرائيلي على غزة".



وأضافت: "لازالت طواقم الاسعاف مستمرة في إجلاء الضحايا من المناطق التي استهدافها الاحتلال".



وفجر الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، إطلاق عملية عسكرية على قطاع غزة أطلق عليها اسم "السهم الواقي".

