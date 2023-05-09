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منظمة التعاون الإسلامي تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة

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أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل، قوة الاحتلال، صباح اليوم في قطاع غزّة وأدت إلى استشهاد 13 فلسطينياً بينهم عشرة أطفال ونساء, إضافة إلى إصابة أكثر من عشرين مواطناً فلسطينياً، معتبرة هذه المجزرة النكراء امتداداً للعدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وحملت المنظمة، إسرائيل قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه الجرائم والاعتداءات والإرهاب المنظم الذي يهدد بتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جميع جرائمه وانتهاكاته التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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