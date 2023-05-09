شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية لـ"النواب": حققنا فائضا 1.3٪ من الناتج المحلى رغم الأزمة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن معدل عجز الموازنة المستهدف بنهاية يونيه 2023/2024 يبلغ 6.5% من الناتج المحلى الإجمالي نزولاً من 6.8% فى العام المالى السابق ولكن معدل عجز الموازنة المتوقع في العام المالي المقبل يبلغ 6.96% نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة بالأسواق المحلية والدولية وزيادة الإنفاق علي الحماية الاجتماعية، وتلبية الاحتياجات الأساسية فى ظل ارتفاع غير مسبوق للأسعار العالمية للسلع والحبوب والغذاء والوقود.

وأضاف "معيط" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي:" رغم كل الأزمات الاقتصادية والعالمية وما تعانيه الأسواق الناشئة نتيجة الارتفاعات الكبيرة من النتائج مستويات الدين من 15 إلي 20 % من النتالئج المحلي استطاع الاقتصاد المصري تحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بنسبة 1.3 ٪ من الناتج المحلي.

وأشار إلي أن مصر حققت معدلات نمو مرتفعة وصلت إلى 9% في الربع الأول من العام رغم جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وهذا معدل غير مسبوق، وإذا وصلت مصر إلى معدل نمو في هذا العام 6.5% يكون رقما جديدا، مؤكدا انخفاض معدل البطالة في ديسمبر الماضي إلى 7.4%؛ لأن الاقتصاد المصري خلق خلال سنة مليون فرصة عمل، وهذا يؤكد أن النشاط الاقتصادي يتحسن.