شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: نستهدف إيرادات 2 تريليون و142 مليار جنيه بموازنة 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، مؤشرات إجمالية فى ضوء تحقيق الأهداف الاقتصادية وفى ضوء المستهدفات، موضحا أن الإيرادات فى مشروع الموازنة العامة 2023/2024، تتضمن زيادة سنوية بنحو 37%، مقارنة بالنتائج المتوقعة فى 30 يونيو 2023، لتصل إلى 2 تريليون و142 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء بحضور وزيرى المالية والتخطيط، والتى شهدت إلقاء وزير المالية للبيان المالى.

وأشار وزير المالية، إلى أن الحكومة تعمل على زيادة وإعادة هكيلة الإنفاق العام من خلال ترتيب الأولويات بشكل يضمن وفورات على المدى المتوسط ، هذه الوفورات تسمح بالانفاق على المشروعات وتوفير السلع الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة لضمان مستقبل أفضل للمواطنين.