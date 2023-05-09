شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: نمو الحصيلة الضريبية المتوقعة لتريليون و530 مليار جنيه 24/23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن نمو الحصيلة الضريبية المُتوقعة خلال العام المالي الجديد 2024/2023 بنسبة 27.1% مقارنة بالعام المالي الجاري 2022/2023 لتصل إلي تريليون و530 مليار جنيه، حيث يعكس ذلك جهود تنمية الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية، وإجراءات الإصلاحات الهيكلية للمنظومة الضريبية فضلا عن بدء تعافي الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، لاستعراض مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2023/2024.

وقال وزير المالية، إن الضريبة على الدخل (بدون الجهات السيادية) تشهد نمو بنسبة 18.1 % لتصل إلي 465 مليار جنية، وذلك في ضوء التعافي الاقتصادي والمكينة الضريبية والتحصيل الإليكتروني، فضلا عن نمو ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات بنسبة 23% لتصل إلي 575 مليار جنية في ضوء كفاءة التحصيل الضريبي، وكذا تحصيل الضرائب الإلكترونية.

وأشار معيط، إلي أن تطوير المنظومة الضريبية أحد آليات المؤثرة دفع عجلة الاستثمار، لافتاً إلي أنه إجراءات ميكنة الاجراءات الضريبية بالكامل، فضلا عن مشروع التحصيل الإلكتروني للضرائب من خلال منصة اليكترونية، وتفعيل مشروع الإقرارات الإليكترونية، فضلا عن جهود وحدة تحليل المخاطر، والايصال الإليكتروني.

ولفت معيط أيضا إلي تفعيل مشروع الفاتورة الإلكترونية والتي انضم إليها أكثر من 365 ألف شركة حتى الان، حيث ترسل 1.25 مليون فاتورة يوميا، منذ الإلزام بها.