شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يحيل البيان المالى ومشروع التنمية الاقتصادية عن عام 2024 للجنة الخطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، البيان المالى الذى ألقاه وزير المالية ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/2024 إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء. كما أحال رئيس مجلس النواب، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/2024 إلى مجلس الشيوخ لدراسته وإعداد تقرير بشأنه. وذكر رئيس مجلس النواب أنه عملا بحكم المادة 146 من اللائحة الداخلية يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئة البرلمانية أعضاء فى اللجنة إلى أن ينتهى المجلس من ربط مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023/2024 . كما طالب رئيس مجلس النواب الأعضاء الذين يرغبون فى الاشتراك بالتقدم بطلباتهم قبل الجلسة المحددة لنظرها ب48 ساعه على الأقل وذلك عملا لحكم المادة 152 من اللائحة الداخلية للمجلس.

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