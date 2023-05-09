الجيش الروسي يسيطر على جميع مداخل جزر نهر دنيبر .. بوتين يفتح النار على الغرب

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء خلال عرض عسكري في موسكو بمناسبة يوم النصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، إن بلاده تواجه حربا حقيقية وإن الغرب يريد تدمير روسيا.

وقال بوتين في كلمة له بمناسبة "يوم النصر" إن العالم يشهد "نقطة تحول"، مشددا على أن موسكو تريد أن ترى مستقبلا يسوده السلام.

وقال الرئيس الروسي إن "النخب الغربية تظهر حالة من العداء والكره لروسيا".

وأضاف أن "المعارك المصيرية بالنسبة لشعبنا كانت دائما مقدسة، نحن واثقون من الوصول إلى النهايات والنتائج الأخلاقية ونحن ننحني أمام كل من يقاتل على الجبهة، بكم يرتبط مستقبل شعبنا، نحن مستعدون جميعا للمساعدة ونصلي لأجلكم".

وأكد بوتين على أن "ذكرى النصر مقدس بالنسبة لروسيا، نحن نقدر المشاركين في هذا الانتصار"، وأن "محاولة تحريف نتائج الحرب العالمية الثانية سينسف مراكز التطور، والاستعلائية الغربية تحول العالم إلى مأساة".

وتحتفل روسيا بهذه الذكرى، هذا العام، بعرض عسكري في الميدان الأحمر وسط تدابير أمنية مشددة في أعقاب سلسلة هجمات بالطائرات المسيرة من بينها هجوم على الكرملين نفسه تلقي موسكو باللائمة فيه على أوكرانيا.

ويعد "يوم النصر" من أهم العطلات الرسمية في روسيا ويحيي الروس فيه ذكرى التضحيات الكبيرة التي بذلها الاتحاد السوفيتي في أثناء ما يعرف باسم الحرب الوطنية العظمى بين عامي 1941 و1945 والتي راح ضحيتها نحو 27 مليون مواطن.

وكثيرا ما يشبه بوتين حرب أوكرانيا بالتحدي الذي واجهه الاتحاد السوفيتي بعد الغزو النازي بقيادة هتلر عام 1941. ويصف بوتين الحرب بأنها معركة أمام قوميين يستلهمون النازية.

القوات الروسية تسيطر على جميع مداخل جزر نهر دنيبر

فرضت القوات الروسية سيطرتها على جميع مداخل جزر نهر دنيبر وأفشلت محاولة إنزال على الضفة اليسرى للمصب، كما دمرت جسرا عائما للقوات الأوكرانية في اتجاه "كراسنوليمانسكي".

ووفقا لسكاي نيوز القوات الروسية فرضت سيطرتها على مداخل جميع الجزر الواقعة عند مصب نهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.

وقال مصدر في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "في الوقت الحالي، تخضع كل المداخل إلى جميع الجزر عند مصب نهر دنيبر بالقرب من خيرسون وفي المنفذ المؤدي إلى خليج دنيبر، لسيطرة وحدات الجيش الروسي بشكل تام".

في وقت سابق، استهدافت القوات الروسية مواقع ومعاقل القوات الأوكرانية في جزيرتي تشيركيسكي وبولشوي في نهر دنيبر، وفقا لما أظهرته تسجيلات فيديو في شبكات التواصل الاجتماعي وقنوات تلغرام.

وتابع : "الآن لم يعد للعسكريين الأوكرانيين وجود هناك، وباتت جميع الطرق المؤدية إلى هناك تحت سيطرتنا".

ونوه بأن القوات الأوكرانية فقدت إمكانية وفرصة التمركز من جديد في هذه الجزر.

لا يجب أن يموت جندي بسبب الغباء المطلق لقيادته

اتهم رئيس مجموعة فاجنر يفغيني بريغوجين، اليوم الثلاثاء، وحدة عسكرية روسية بالفرار من مواقعها قرب باخموت في شرق أوكرانيا.

وقال بريغوجين "اليوم هربت إحدى وحدات وزارة الدفاع من أحد مواقعنا.. ما جعل الجبهة مكشوفة".

وكرر مؤسس قوات فاجنر تعهده بسحب مجموعته من باخموت، إذا لم يقدم الجيش الروسي مزيدا من الذخيرة.

وقال بريغوجين:

الدولة الروسية غير قادرة على الدفاع عن البلاد.

القوات الأوكرانية "تمزق الأجنحة" في اتجاه باخموت.

القوات الأوكرانية ستشن هجوما مضادا في المستقبل القريب.

لا يجب أن يموت جندي بسبب الغباء المطلق لقيادته.

حصلنا على 10% من الذخيرة المطلوبة لكننا لن نغادر باخموت وسنقاتل لبضعة أيام أخرى.

المهمة الرئيسية الآن هي تزويد الجميع بالذخيرة الموجودة بالمستودعات.