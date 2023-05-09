انت الان تتابع خبر سجل "مُريع".. حصيلة أممية بأعداد الإعدامات في إيران بـ2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت رافينا شمدساني في إفادة صحفية بجنيف: "مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك عبَّر اليوم عن استيائه من العدد المرتفع بصورة مخيفة لحالات الإعدام في إيران هذا العام".

وأضافت شمدساني أنه "في المتوسط يُعدم أكثر من عشرة أشخاص أسبوعيًّا في إيران منذ بدء العام الجاري، وهو ما يجعلها صاحبة أعلى عدد من حالات الإعدام في العالم".



وأشارت إلى أن معظم الحالات كانت في قضايا مرتبطة بالمخدرات.