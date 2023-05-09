انت الان تتابع خبر مات طفلهما الرضيع جوعا بسبب معتقد غريب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واعتقلت الشرطة في روسيا والدا الطفل الذي توفي جوعا بتهمة الإهمال، علما أنهما "من عبدة الشمس".

وتخضع الأم، أوكسانا ميرونوفا، (33 عامًا)، للتحقيق لتسببها في وفاة الطفل فيما تم القبض على الأب مكسيم ليوتي،(43 عاما)، بشكل منفصل لمقاومته الشرطة.



ويقال إن الزوجين الغريبين يؤمنان بـ "التغذي على ضوء الشمس"، بينما يُعرف الزوج ليوتي باعتباره "خبير طعام خام راديكالي".

وقالت وسائل إعلام روسية أن تقرير الوفاة الأول هو "الإجهاد شديد" بسبب محاولة الأب تطبيق نظامه الغذائي على الطفل".

وبحسب ما ورد نُقل الطفل الرضيع البالغ من العمر شهرًا واحدًا إلى مستشفى بالقرب من سوتشي بعد أن اشتبه في إصابته بالتهاب رئوي وهزال بسبب الجوع. وتوفي الطفل في وقت لاحق بشكل مأساوي بسبب "الجوع لفترات طويلة".

ولاحقا تم وضع ميرونوفا في الإقامة الجبرية لمدة شهرين من قبل قاض. كما نقل إن الطفل وُلِد في منزل بالقرب من مدينة سوتشي الكبيرة المطلة على البحر الأسود، ولم يره الأطباء.

وكان الوالدان الموقوفان قد أسسا ناديًا يسمى"The Living Man"يركز على تحسين صحة الناس والتعامل مع مشاكلهم الشخصية.

ودعا الأب بشكل متكرر عبر الإنترنت إلى طرق لتطهير الجسم عبر" إطعام طاقة الشمس وتجنب الطعام أو الماء لفترة طويلة".

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مصادر الشرطة أن الزوجين حاولا تطبيق هذا الأمر على الرضيع، مما أدى إلى وفاة الطفل بشكل مأساوي.