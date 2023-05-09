شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: الدولة تعول على القطاع الخاص لتسريع عجلة النمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إن الدولة تُعوّل على القطاع الخاص في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق.

وأكدت السعيد خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أن خِطة الدولة 2023/2024 تبنت مُستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 23/2024، بنسبة تُناهز 36% من الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة مُقابل نسبة مُتوقّعة عام 22/ 2023 في حدود 31%، ونسبة فعليّة 29% عام 21/ 2022.

وقالت :" أما الاستثمارات العامة الثابتة، فتقدّر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكليّة ، ويخُص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه (بنسبة 56%)، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه (بنسبة 37%)، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.