شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ تبحث اليوم تفعيل قانون ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ اجتماعا لها اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة طلبى مناقشة عامة الأول مقدم من النائب هشام سويلم بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تطبيق المادة رقم 82 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوى الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية للأشخاص ذوى الاعاقة.

كما تناقش اللجنة طلب مناقشة عامة مقدم من حياة خطاب بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه إزالة العقبات والمشكلات التى تواجه قانون قادرون باختلاف كذلك اقتراح برغبة مقدم من النائب على محمد عبد الرحمن مهران بشأن الصعوبات التى تواجه ذوى الهمم لاستصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.

فى حين تجتمع لجنة الشئون الدينية لدراسة قباس الأثر التشريعى للمواد المتعلقة بجامعة الأزهر فى قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.