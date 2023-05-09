شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يستعرض جهود تأهيل ودمج مرضى الجذام أمام مجلس النواب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف لجنة الصحة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار وذلك للوقوف على جهود وزارة الصحة والسكان المقدمة لمرضى الجُذام وسبل تأهيل المرضى اجتماعياً لدمجهم في المجتمع تحت عنوان (مرضى الجذام الحق في الحياة).

فى حين تبحث لجنة النقل والمواصلات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 143 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية الموقعة في 26 يناير 2022 في باريس.

أما لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فتناقش عدد من طلب الإحاطة منها طلب مقدم من النائب محمد يسرى عبادة، بشأن عدم تنفيذ بعض مكاتب بريد (النجيلة، الحدين، كفر سالمون، خنيزة) بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وكذلك عدم تنفيذ خطط تطوير وتركيب ماكينات الصراف الآلي لمكاتب البريد التابعة لمركزي كوم حمادة وبدر - محافظة البحيرة وآخر مقدم من بلال النحال، بشأن إعادة بناء مكتب بريد عزب بسنتواي بمركز المحمودية - محافظة البحيرة.