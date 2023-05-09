القيادة تهنئ رئيس الجمهورية القرغيزية بذكرى يوم النصر لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية القرغيزية، الرئيس صادير جباروف، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وأعرب الملك سلمان ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية القرغيزية، صادير جباروف، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.