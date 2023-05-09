القيادة تهنئ رئيس روسيا بذكرى يوم النصر لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس روسيا الاتحادية الرئيس فلاديمير بوتين ، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس روسيا الاتحادية، الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.