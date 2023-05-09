انت الان تتابع خبر بينهم أطفال.. ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان، إن "عدد الإصابات وصل إلى 22 من بينهم 3 أطفال و7 سيدات"، مشيرة إلى أن "عددا من الجرحى لازالت حالتهم ما بين حرجة وخطيرة".

وقامت الطائرات الإسرائيلية في الساعات الأولى من فجر يوم الثلاثاء، باغتيال قادة من حركة الجهاد عبر قصف شقق سكنية في مدينة غزة ومدينة رفح جنوب القطاع.

