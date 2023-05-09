انت الان تتابع خبر مشاريع فيها مغالاة مليارية.. الإطاحة بمتهمين بإضرار المال العام في صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت دائرة التحقيقات، وفق بيان ورد لـ الخليج 365، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّات الـ(١٥) المنفذة بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، ان "مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين تلقى معلوماتٍ عن وجود مغالاةٍ في أسعار المشاريع المُنفَّذة من قبل ديوان محافظة صلاح الدين المُتعلّقة بقطاع الكهرباء"، مُشيرةً إلى "تأليف فريقٍ؛ للتحرّي والتقصّي عن صحَّة المعلومات الخاصَّة بوجود مغالاةٍ في أسعار المواد المُجهّزة لتنفيذ (١٥) مشروعاً مُتفرقاً تتعلَّق بقطاع الكهرباء في المحافظة".وأوضحت، أنَّ "الفريق، وبعد استحصال أوامر قضائيَّةٍ، تمكَّن من تنفيذ (١٥) عمليَّة، أسفرت عن القبض على (٦) مُتَّهمين من أعضاء لجان التنفيذ وإعداد الكشـوفات واعتـدال الأسـعار، ثلاثة منهـم في ديوان محافظة صلاح الـدين، والثلاثة الآخرون من مُديريَّة توزيع كهرباء المُحافظة".

وتابعت، أنَّ "العمليَّات أسفرت أيضاً عن ضبط أصل معاملات الصرف في ديوان محافظة صلاح الدين، مع ضبط أصل الصكوك الخاصَّة بالمشاريع في مصرف الرافدين - فرع تكريت"، لافتة إلى أنَّ "تلك المشاريع مدرجة ضمن موازنة إعادة الاستقرار للمحافظة، وأنَّ قيمة المُغالاة الإجماليَّة فيها تُقَدَّرُ بــ (١،٤٦٦،٠٦٠،٠٠٠) دينار عراقي".

وأضافت، انه "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات، وعرضها رفقة المبرزات على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩)".

وكانت الهيئة قد أعلنت أواخر نيسان الماضي تمكُّن ملاكاتها من ضبط رئيس وأعضاء لجنة إعداد الكشوفات الخاصَّة بمشاريع الطاقة الكهربائيَّة المُنفَّذة من قبل ديوان محافظة صلاح الدين؛ لوجود مغالاة بقيمة (543,830,000) مليون دينار في أسعار المواد المُجهَّزة لتنفيذ أربعة من تلك المشاريع.

