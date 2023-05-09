انت الان تتابع خبر بشرى سارة للطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات العليا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة، ورد لـ الخليج 365، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي وافق على قرار بإعادة الطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات العليا المستفيدين من قرارات سابقة ممن أخفقوا بإتمام متطلبات النجاح في الفصل الدراسي الثاني أو لم يستكملوا مشروع البحث أو لم يتمكنوا من تجاوز المحاولة الثانية للامتحان الشامل".



وتضمن القرار المستند الى هيأة الرأي، وفق البيان، "تشكيل لجنة في كل جامعة يراعى فيها تنوع الاختصاصات لاستلام طلبات الراغبين بالعودة ودراسة حالات الطلبة ما عد المتورطين بالغش أو التزوير أو إخفاء المعلومات الوظيفية وسيستمر تقديم الطلبات إلى غاية الأول من آب المقبل 2023/8/1".

