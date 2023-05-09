"الأهرام ويكلى" تفوز بجائزة الاتحاد الدولى للإعلام الرياضى AIPS

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدورة الخامسة لجوائز الإعلام الرياضي التي يقدمها الاتحاد الدولي للإعلام الرياضي في حفل بمدينة سيول عاصمة كوريا الجنوبية، فوز الصحفي المخضرم علاء عبد الغني من صحيفة الأهرام ويكلي الناطقة بالإنجليزية علي جائزة أفضل عمود رياضي عن العام 2022 بعد منافسة كبيرة مع صحفيين كبار من جميع أنحاء العالم.

وتقدم لأفرع المسابقة المختلفة 1830 مشاركة من 138 دولة مختلفة، وحصل الفائزين على المراكز الأولى بعد خمس مراحل تصويت، حيث فاز علاء عبد الغني بالمركز الأول، يليه مارسيلا مورا واي أروجو (الأرجنتين)، ثم مورجان كامبل الثالثة (كندا).

ونقل البيان الصحفي للجائزة عن عبد الغني قوله: "لا تتوقفوا عن الكتابة، لا تتوقفوا عن قول كلمتكم، كلنا نعمل من أجل مستقبل الرياضة"، وهي الرسالة التي بعث بها علاء عبد الغني وتلاها نجله على المسرح.