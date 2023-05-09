العراق: الإرهاب والمخدرات وجهان لجريمة واحدة

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وقال في كلمة خلال افتتاح مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة المخدرات، الذي تتظمه وزارة الداخلية العراقية، إن «قضية المخدرات باتت تهدد المجتمعات، وخطرها يهدد كيانات الدول ونواجه حربا معقدة، يتسلل فيها العدو ليفتك بأبنائنا، ويدمر أسرنا، ويفكك نسيجنا الاجتماعي».
وأضاف: «لم ولن نتساهل في مواجهة المخدرات، لا على المستوى القانوني ولا على المستوى الاجتماعي، وقواتنا الأمنية تتعامل مع الاتجار بالمخدرات ونقلها، وكل من له يد بها، على أنه تهديد أمني وإرهابي».
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