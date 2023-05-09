66 طن أغذية لمتضرري الزلزال في حلب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذراع الإنساني للمملكة، توزيع المواد الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال بمحافظة حلب شمال سوريا. وجرى أمس الأول توزيع 66 طنا و83 كيلو غراما من السلال الغذائية، و 1.544 حقيبة نظافة، في بلدة جنديرس استفادت منها 1.544 أسرة من متضرري الزلزال، في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية للفئات الأكثر احتياجاً في سوريا، للتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.

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