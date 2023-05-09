شكرا لقرائتكم خبر وزير الخارجية: المملكة والجزائر تعززان استقرار العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عقب لقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس، أن التعاون بين المملكة والجزائر يصب في صالح أمن واستقرار العالم العربي.

وقال في كلمة مصورة خلال زيارته الجزائر، بثتها الرئاسة الجزائرية على فيسبوك: «التعاون الثنائي بين الجزائر والسعودية يخدم ليس فقط بلدينا، ولكن أمن واستقرار العالم العربي والمجتمع الدولي كاملا، وسنستمر في هذا التعاون والتنسيق».

وأشار إلى أنه نقل تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلى الرئيس عبد المجيد تبون، وحكومة وشعب الجزائر.

فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وحكومة وشعب المملكة.

مشيرا إلى أنه وجد توافقا تاما في الرؤى بين السعودية والجزائر، لافتا إلى أن هناك فرصا كبيرة بخصوص تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية المتينة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله التقى نظيره الجزائري أحمد عطاف، خلال زياته الرسمية للعاصمة الجزائر، واستعرض الجانبان العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة، إضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق الثنائي في كثير من القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز الجهود المشتركة في كل ما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الدكتور عبدالله البصيري، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

ملفات بحثها وزير الخارجية بالجزائر

