شكرا لقرائتكم خبر القيادي الرئاسي: الحوثيون لا يريدون السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وثمن المحرمي جهود الأشقاء في السعودية كوسيط لتحقيق السلام. مؤكدا ترحيب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتلك الجهود التي تسعى لإيجاد عملية سلام شاملة وإيقاف الحرب، وشدد على ضرورة أن يمارس مكتب المبعوث الأممي والمنظمات الحقوقية العربية والدولية مزيدا من الضغط على جماعة الحوثي الانقلابية، لإنهاء وإغلاق ملف المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا.
من جهة أخرى، أقدم القيادي الحوثي المدعو «حسن الحجري»، على قتل وجرح 8 أشخاص بعد أن قام بنهب أرضيتهم في محافظة الحديدة، غربي اليمن. وأكد مصدر محلي أن القيادي الحوثي قام بالسيطرة على قطعة أرض تعود لمواطنين من أبناء قرية «الحنبلية» بمديرية «الحجيلة» بقوة السلاح، وشرع في بناء منزل على الأرضية، وحينما توجه أصحاب الأرض لمنعه، أطلق النار عليهم وقتل 4 منهم وأصاب 4 آخرين.
إلى ذلك، عدّت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية «المعسكرات الصيفية» التي تدشنها الميليشيات الحوثية في عموم المحافظات الواقعة بالإكراه تحت سيطرتها، معسكرات تدريب وتأهيل قتالي.
وأوضحت بأن ما تسمى بالمراكز الصيفية هي في الواقع معسكرات تدريب وتأهيل قتالي للشباب المغرر بهم، والذين يسهل تجنيدهم فكريا، خاصة وغالبهم في سن المراهقة، ودون المستوى المطلوب من الوعي، ثم إرسالهم إلى جبهات القتال، للزج بهم في معارك عبثية.
مشاهدات يمنية
- قيادي حوثي يعتدي على مدير مستشفى بعمران بشكل وحشي
- وصول الدفعة الأولى من المواطنين اليمنيين العالقين في السودان إلى مطار عدن الدولي
- الباحث اليمني حارث الشوكاني يصف الحكم الحوثي بأنه أشد أنواع الحكم وحشية وتخلفا، بسبب مرتكزاته العنصرية التي تستهدف اليمنيين
- شركة الغاز اليمنية (صافر) تتهم الحوثيين باحتجاز مقطورات الغاز في مناطق سيطرتها، ومنع وصولها إلى مقر الشركة لتحميل الغاز المنزلي
- تفشي الحميات بمحافظة عدن أخيرا حسب مصادر طبية بعدد من المستشفيات الحكومية
كانت هذه تفاصيل خبر القيادي الرئاسي: الحوثيون لا يريدون السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.