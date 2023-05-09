شكرا لقرائتكم خبر القيادي الرئاسي: الحوثيون لا يريدون السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي حرص والتزام الحكومة الشرعية بدعم جهود المبعوث الأممي، وكل الوسطاء الإقليميين والدوليين، الهادفة إلى إنهاء الحرب ومعالجة الوضع الإنساني، واستعادة مؤسسات الدولة. وقال خلال لقائه أمس المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بمقر سفارة اليمن في أبو ظبي: «لا نشعر بجدية الحوثي في البحث عن السلام».

وثمن المحرمي جهود الأشقاء في السعودية كوسيط لتحقيق السلام. مؤكدا ترحيب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتلك الجهود التي تسعى لإيجاد عملية سلام شاملة وإيقاف الحرب، وشدد على ضرورة أن يمارس مكتب المبعوث الأممي والمنظمات الحقوقية العربية والدولية مزيدا من الضغط على جماعة الحوثي الانقلابية، لإنهاء وإغلاق ملف المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا.

من جهة أخرى، أقدم القيادي الحوثي المدعو «حسن الحجري»، على قتل وجرح 8 أشخاص بعد أن قام بنهب أرضيتهم في محافظة الحديدة، غربي اليمن. وأكد مصدر محلي أن القيادي الحوثي قام بالسيطرة على قطعة أرض تعود لمواطنين من أبناء قرية «الحنبلية» بمديرية «الحجيلة» بقوة السلاح، وشرع في بناء منزل على الأرضية، وحينما توجه أصحاب الأرض لمنعه، أطلق النار عليهم وقتل 4 منهم وأصاب 4 آخرين.

إلى ذلك، عدّت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية «المعسكرات الصيفية» التي تدشنها الميليشيات الحوثية في عموم المحافظات الواقعة بالإكراه تحت سيطرتها، معسكرات تدريب وتأهيل قتالي.

وأوضحت بأن ما تسمى بالمراكز الصيفية هي في الواقع معسكرات تدريب وتأهيل قتالي للشباب المغرر بهم، والذين يسهل تجنيدهم فكريا، خاصة وغالبهم في سن المراهقة، ودون المستوى المطلوب من الوعي، ثم إرسالهم إلى جبهات القتال، للزج بهم في معارك عبثية.

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