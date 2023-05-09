مودعون لبنانيون يعتصمون أمام منزل ميقاتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتصم مودعون لبنانيون أمس أمام منزل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيروت.

وانتشرت القوى الأمنية أمام المنزل، حيث اتخذت إجراءات أمنية متشددة لمنع المودعين من الدخول إلى المنزل.

وقام عدد من المودعين بإلقاء المفرقعات باتجاه منزل ميقاتي، وحاول آخرون قطع الأسلاك الشائكة المحيطة بالمنزل، ورددوا هتافات ضد ميقاتي وضد أصحاب المصارف.

ونفذ عدد من المودعين في البنوك اللبنانية تحركا أمام المجلس النيابي بوسط بيروت، للمطالبة بالحصول على ودائعهم، وتجمع عشرات المودعين بدعوة من جمعية المودعين اللبنانيين، للمشاركة بوقفة تحت شعار «كفى قهرا لمودعي لبنان» أمام المجلس النيابي، وسط تعزيزات أمنية.

وقام عدد من المودعين بقطع الطريق أمام المجلس النيابي، وجالوا في عدد من الشوارع في وسط بيروت، حاملين لافتات تعبر عن احتجاجهم على السياسات المالية، والمطالبة باسترجاع ودائعهم، ورفض تحميلهم أعباء الفساد، داعية لإسقاط سلطة المصارف.

واعتصم عدد من المودعين أمام بنك عودة، وقاموا بتحطيم الصراف الآلي التابع للمصرف.