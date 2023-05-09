شكرا لقرائتكم خبر غارة جوية بين سوريا والأردن تقتل تجار مخدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي أمس، إن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل تاجر المخدرات المدعو مرعي الرمثان وعائلته المؤلفة من زوجته و6 من أطفالهما بالقصف، وإن صحت المعلومات فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان يدين عملية قتل النساء والأطفال تحت أي ذريعة كانت.
وذكر المرصد السوري أنه قد أشار في 21 ديسمبر الماضي، إلى أن المخابرات العسكرية التابعة للنظام السوري أفرجت عن الرمثان تاجر المخدرات وتهريبها عبر الأردن باتجاه دول الخليج، والمتعاون مع ميليشيات حزب الله اللبناني بريف السويداء، مقابل فدية مالية ضخمة، وذلك بعد اعتقال دام نحو 5 أيام فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر غارة جوية بين سوريا والأردن تقتل تجار مخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.