شكرا لقرائتكم خبر غارة جوية بين سوريا والأردن تقتل تجار مخدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بأن طيرانا حربيا يرجح أنه أردني، استهدف موقعا ضمن قرية الشعاب الواقعة بريف السويداء الشرقي عند الحدود السورية - الأردنية، حيث يتواجد بالموقع أحد أبرز تجار المخدرات والمسؤول عن تهريبها إلى الأردن من المنطقة هناك.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي أمس، إن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل تاجر المخدرات المدعو مرعي الرمثان وعائلته المؤلفة من زوجته و6 من أطفالهما بالقصف، وإن صحت المعلومات فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان يدين عملية قتل النساء والأطفال تحت أي ذريعة كانت.

وذكر المرصد السوري أنه قد أشار في 21 ديسمبر الماضي، إلى أن المخابرات العسكرية التابعة للنظام السوري أفرجت عن الرمثان تاجر المخدرات وتهريبها عبر الأردن باتجاه دول الخليج، والمتعاون مع ميليشيات حزب الله اللبناني بريف السويداء، مقابل فدية مالية ضخمة، وذلك بعد اعتقال دام نحو 5 أيام فقط.