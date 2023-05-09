زيلينسكي: محاربة الروس تشبه محاربة النازيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ساوى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بين الدفاع الحالي لبلاده والقتال ضد ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال زيلينكسي في خطابه اليومي بالفيديو: عندما يتذكر العالم عبارة «لن يتكرر ذلك أبدا»، فإننا في أوكرانيا نعطي معنى لهذه الكلمات.

وأضاف بأن الأمر لا يتعلق فقط بالتذكر، ولكن أيضا بحماية القيم وهزيمة المعتدين، وتحيي أوروبا ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية في 8 مايو.

وقال زيلينسكي «إن نجاح الأوكرانيين في الدفاع ضد العدوان الروسي هو بالتأكيد ترياق للاعتداءات الأخرى»، وأضاف بأن العالم يمكن أن يرى كيف يحمي الشعب الحر نفسه من الغزاة. وتابع: «إذا استطعنا القيام بذلك، فيمكن للآخرين القيام به».