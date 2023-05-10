شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عدلي: الإعلام المصري لعب دوراً تاريخياً في تقارب الشعوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين وعضو اتحاد الصحفيين الأفريقيين عن تفاؤله الشديد بأهمية دور وسائط الإعلام المتعددة والتطور التكنولوجي في مد الجسور بين المجتمعات المختلفة وبناء الثقة ورفع الوعي ونقل الخبرات ودعم الثقافات بين الشعوب العربية والإفريقية ، مشيرا إلى أن الإعلام هو سلاح العولمة الحالي في التقارب بين البشر في مختلف بقاع المعمورة، مستخدما وسائله الحديثة من إنترنت ومدونات وأقمار صناعية.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها تحت عنوان "دور الإعلام في التقارب بين الشعوب ونبذ العنف" التي نظمها اتحاد الصحفيين الأفريقيين بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات الدورة التدريبية السادسة والخمسين لشباب الصحفيين الأفارقة.

وشدد "عدلي " على أن الجميع يدرك قوة الإعلام ولذلك هناك من يستخدمونه بصورة إيجابية أو يسيئون استخدامه لتحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية معينة ، مشيراً إلى الدور الكبير الذي لعبه الإعلام المصري على مدار التاريخ في تحقيق التقارب بين الثقافات والتفاهم بين الشعوب، مستخدماً في ذلك أدواته المتنوعة سواء عبر التلفزيون أو الإذاعة أو الموقع الإلكترونية.

وأكد " عضو اتحاد الصحفيين الأفريقيين" أهمية تلك اللقاءات والندوات لتبادل الخبرات وتبادل المعلومات من خلال التواصل المستمر مع فئه هامة تتمثل في شباب الصحفيين والإعلاميين من مختلف الدول الإفريقية ، لافتاً إلى أهمية الحوار مع القارة السمراء خاصة لما تملكه الدول الإفريقية من ثروات طبيعة والقدرات البشرية بالإضافة إلى الشخصيات المؤثرة المتواجدة على مستوى الدولي في العديد من المجالات.