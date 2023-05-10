شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشارك في مؤتمرين دوليين بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الدورة الأولى لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة العالمي، والدورة الثانية لمؤتمر الموزعين، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وحضرت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورش وجلسات المؤتمرين الدوليين، واللذين عقدا على مدار 5 أيام، في إمارة الشارقة بدولة الإمارات.

كما شاركت طلعت، في عدة ورش عمل أبرزها ورشة حول أهمية الصحة النفسية للأطفال، والتى نظمتها مؤسسة "فاهم" برئاسة السفيرة نبيلة مكرم.

ونظمت هيئة الكتاب بالشارقة، المؤتمرين الدوليين، بحضور سمو الشيخ سلطان القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، والشيخة بدور القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، ورئيس اتحاد الناشرين الدوليين، والشيخ نهيان بن مبارك، وزير التسامح والتعايش.

وشهد المؤتمران حضورا مكثفا من ممثلي دور النشر في مختلف أنحاء العالم، وكبرى شركات إنتاج أفلام الرسوم المتحركة بالعالم، كما شاركت أيضا وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم".

ويعد مؤتمر الرسوم المتحركة بالشارقة هو المؤتمر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.