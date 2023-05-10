انت الان تتابع خبر السودان.. الكشف عن آخر التطورات في الميدان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، أن "الموقف العملياتي في جميع الولايات السودانية مستقر، باستثناء الأعمال العدائية والإجرامية للمليشيا المتمردة (قوات الدعم السريع) في بعض مناطق العاصمة الخرطوم، وما يتخللها من قصف عشوائي لبعض المناطق في بحري، وأمدرمان بما فيها المناطق السكنية".وأضاف: "اشتبكت قواتنا مع مجموعة من قوات الدعم السريع خلال تمشيط منطقة موقف جاكسون، وتم تدمير عدد من العربات القتالية والاستيلاء على أسلحة، وتم أسر عدد من المتمردين ولاذ البقية بالفرار"، مشيرا إلى تدمير القوات المسلحة لشاحنة ذخائر تابعة لقوات الدعم السريع بالقرب من كوبري المك نمر.

وقال: "تستمر قوات الدعم السريع في نهب البنوك والمحال التجارية ومنازل المواطنين وتخريب المرافق في بعض الأحياء تحت تهديد السلاح".

وأكد أن القوات المسلحة مستمرة في رصد تحركات "ميليشا الدعم السريع المتمردة"، والتعامل معها داخل وخارج العاصمة الخرطوم، بكامل جاهزيتها مع الالتزام بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني.

وشدد على "إدانة القوات المسلحة انتهاكات قوات الدعم السريع المستمرة للقانون الدولي وأعراف وقوانين الحرب، وسلوكها الإرهابي تجاه المواطنين".

ودعا المواطنين السودانيين إلى تفادي الاقتراب من أي أجسام غير معروفة، لحين التعامل معها بواسطة الفرق الفنية المتخصصة.