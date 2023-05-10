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دوري الأبطال.. السيتي يخطف تعادلاً من ريال مدريد

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2023-05-09 | 22:52

دوري الأبطال.. السيتي يخطف تعادلاً من ريال مدريد

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حصد مانشستر سيتي تعادلاً ثميناً بنتيجة (1-1)، خلال مواجهة ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، بذهاب نصف نهائي ، على ملعب "سانتياجو برنابيو".
وسجل لريال مدريد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 36، بينما سجل لمانشستر سيتي كيفين دي بروين في الدقيقة 67.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب، يوم 17 أيار الجاري، في معقل السيتيزنز ملعب "الاتحاد".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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