دوري الأبطال.. السيتي يخطف تعادلاً من ريال مدريد

وسجل لريال مدريد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 36، بينما سجل لمانشستر سيتي كيفين دي بروين في الدقيقة 67.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب، يوم 17 أيار الجاري، في معقل السيتيزنز ملعب "الاتحاد".