شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة النواب" تناقش مكانة مصر السياحية العالمية وأهميتها للاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعقد لجنة السياحة والطيران والمدني، بمجلس النواب اجتماعا اليوم الأربعاء، مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالمقصود، بشأن رؤية الحكومة في تطوير الصورة البصرية لمدينة الغردقة أسوة بما يتم في مدينة شرم الشيخ نظرا لأن الصورة البصرية الحالية لمدينة الغردقة غير متلائمة مع مكانة مصر السياحية العالمية وأهميتها للاقتصاد المصري.

فيما تناقش لجنة الإعلام والثقافة والآثار، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن طارق عمار بشأن بيع أرض متحف بورسعيد القومي لصالح مستثمر لإقامة فندق وأبراج سكنية، كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام سعيد الجاهل، بشأن عدم ترميم متحف رشيد الوطني بمحافظة البحيرة.