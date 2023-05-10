شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستوطنة متنكرة بـ "زي عربي" تطلق النار على جنود إسرائيليين (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في حادث غريب، قامت مستوطنة إسرائيلية متنكرة بـ "زي عربي" بإطلاق النار على جنود إسرائيليين قرب الخليل جنوبي الضفة الغربية.

ولوحظ أن الجيش الإسرائيلي سارع إلى اعتبار أن هذه المستوطنة "مخربة" فلسطينية، على حد تعبيره وأنها نفذت عملية عدائية قبل أن يتأكد من هويتها.

وقال في بيان: "محاولة تنفيذ عملية تخريبية على معبر متسودوت (لصيفر)، تم تحييد المخربة. لا توجد إصابات" على حد تعبيره.

وأظهرت الصور التي تم التقاطها في المكان المستوطنة وهي ترتدي حجابا وزيا إسلاميا.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "المرأة التي جاءت إلى المعبر بمسدس وأصيبت على الأرجح كانت يهودية مختلة عقليًا حاولت القضاء على حياتها".

وأضافت: "بدأ النظام الأمني ​​التحقيق في الحادث".