شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن: التخلف عن سداد الدين العام الأمريكي "ليس خيارا واردا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها "ليس خيارا واردا"، وذلك بعد اجتماع عقده بشأن هذا الملف مع قادة الكونجرس.

ولا يوجد حتى الآن، اتفاق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة، علما بأن الأمر يتطلّب تشريعا يشترط الجمهوريون للسير به تخفيض الميزانية.

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري كيفين مكارثي، قد أعلن بعد اجتماعه مع الرئيس جو بايدن وقادة الكونجرس، أنه "لم يتم إحراز أي تقدم" نحو إنهاء الجمود الذي استمر لعدة أشهر بشأن رفع سقف الدين.

وأضاف أن "الرئيس بايدن لم يعرض علينا أي مقترحات لخفض الإنفاق الحكومي"، معبرًا عن أمله في أن يكون الرئيس الأمريكي على استعداد "للتفاوض حول سقف الدين خلال الأسبوعين المقبلين"، وفق تعبيره.

وفي كلمته في البيت الأبيض بعد الاجتماع في المكتب البيضاوي، قال ماكارثي إنه "لا يزال مصرًا على خفض الإنفاق الحكومي، كجزء من اتفاق لرفع سقف الدين العام".