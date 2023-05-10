شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا وفرنسا تعتزمان إدراج "فاجنر" على قوائم الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، الثلاثاء، أن المملكة المتحدة تعتزم إدراج مجموعة "فاجنر" الروسية الخاصة، على قائمة "المنظمات الإرهابية" لزيادة الضغط على روسيا.

من جانبها؛ تبنّت الجمعية الوطنية الفرنسية، الثلاثاء، بالإجماع قرارًا يدعو إلى إدراج مجموعة "فاجنر" الروسية، المتّهمة بارتكاب تجاوزات في أوكرانيا وإفريقيا، في قائمة الاتحاد الأوروبي لـ "المنظّمات الإرهابية".

والنص غير الملزم، يدعو الحكومة الفرنسية إلى "التعبئة دبلوماسيًا" من أجل أن يتبنى الاتحاد الأوروبي هذا المطلب، الذي من شأنه أن يتيح فرض عقوبات أكثر فاعلية على أعضاء مجموعة "فاجنر" والجهات الداعمة لها، خصوصًا من الناحية المالية.