شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيت الأبيض يدعو لاحتواء التصعيد في غزة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حضّ البيت الأبيض، الثلاثاء، على احتواء التصعيد في غزة، مؤكدًا أنه تابع الضربات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل 3 من قادة الجهاد الإسلامي في غزة "عن كثب".

وقال متحدّث باسم مجلس الأمن القومي: "ندعو كل الأطراف إلى احتواء الموقف، وخفض التصعيد"، مشيرًا إلى أن البيت الأبيض على دراية بتقارير أفادت بمقتل مدنيين بشكل "مأسوي" في عملية عسكرية إسرائيلية.

لكن المتحدث، أكد التزام الولايات المتحدة "الراسخ" تجاه إسرائيل. وتابع: "من حق إسرائيل أن تحمي نفسها، وأن تحمي شعبها من هجمات صاروخية عشوائية تشنّها جماعات إرهابية".